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Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 35

Среди жертв — 12 детей и одна женщина. Число пострадавших в результате обстрелов достигло 233.

12 мая 2021, 03:15
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/Belalmd12/status/1392221099534991366" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Belal Aldabbour</a></p>

Фото © Twitter / Belal Aldabbour

Число жертв израильских ракетных ударов по объектам в секторе Газа увеличилось до 35. Об этом сообщает палестинский телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на данные Минздрава прибрежного анклава.

Так, в результате ночных атак израильской армии погибли трое палестинцев, 11 мая погибли 15 человек, а с 10 мая жертвами обстрелов в общей сложности стали 35 палестинцев. Число пострадавших в результате обстрелов достигло 233.

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Ранее Лайф сообщал, что на границе сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация конфликта. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться пусками ракет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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