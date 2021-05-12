Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 35
Среди жертв — 12 детей и одна женщина. Число пострадавших в результате обстрелов достигло 233.
Фото © Twitter / Belal Aldabbour
Число жертв израильских ракетных ударов по объектам в секторе Газа увеличилось до 35. Об этом сообщает палестинский телеканал Al-Mamlaka со ссылкой на данные Минздрава прибрежного анклава.
Так, в результате ночных атак израильской армии погибли трое палестинцев, 11 мая погибли 15 человек, а с 10 мая жертвами обстрелов в общей сложности стали 35 палестинцев. Число пострадавших в результате обстрелов достигло 233.
Ранее Лайф сообщал, что на границе сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация конфликта. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться пусками ракет.
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