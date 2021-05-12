Боевое крыло ХАМАС объявило о запуске ещё 100 ракет по Израилю

Боевое крыло движения ХАМАС заявило о запуске ещё 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева. В бригаде "Изз ад-Дин аль-Кассам" объявили, что очередная массированная атака стала ответом на ракетные удары по жилым домам в секторе Газа, сообщает палестинский информационный портал Dunya Al Watan .

"Сражение "Меч Иерусалима" будет продолжаться, пока враг не прекратит свою агрессию. Мы обещаем семьям погибших и раненых, что их кровь не будет пролита напрасно", — говорится в заявлении совместного штаба сопротивления, в который входит в том числе боевое крыло ХАМАС.