Боевое крыло ХАМАС объявило о запуске ещё 100 ракет по Израилю
Атака стала ответом на ракетные удары по жилым домам в секторе Газа.
Боевое крыло движения ХАМАС заявило о запуске ещё 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева. В бригаде "Изз ад-Дин аль-Кассам" объявили, что очередная массированная атака стала ответом на ракетные удары по жилым домам в секторе Газа, сообщает палестинский информационный портал Dunya Al Watan.
مواقع للمستوطنين | 350 صاروخًا تم إطلاقهم من غزة في 20 دقيقة على بئر السبع وتل أبيب ومحيطهما#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح#غزه_تقاوم#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح#غزه_تحت_القصف#غزة_تنتصر_للقدس pic.twitter.com/VSpMNxlHTH— محمد الهواري (@vuADSheOZWf47tx) May 12, 2021
"Сражение "Меч Иерусалима" будет продолжаться, пока враг не прекратит свою агрессию. Мы обещаем семьям погибших и раненых, что их кровь не будет пролита напрасно", — говорится в заявлении совместного штаба сопротивления, в который входит в том числе боевое крыло ХАМАС.
Ранее Лайф сообщал, что на границе сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться пусками ракет.
Лента новостей
Выбор редакции
В израильском городе Лод объявили ЧП из-за столкновений между арабами и евреями
Нетаньяху предупредил о суровой расплате за ракетный обстрел Израиля
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с гибелью детей при стрельбе в казанской гимназии
Президент Молдавии выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Казани
"Его не узнать": Леонардо Ди Каприо поделился новым фото и напугал фанатов
Комментариев: 0