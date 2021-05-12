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Боевое крыло ХАМАС объявило о запуске ещё 100 ракет по Израилю

Атака стала ответом на ракетные удары по жилым домам в секторе Газа.

12 мая 2021, 00:25

Боевое крыло движения ХАМАС заявило о запуске ещё 100 ракет в сторону израильского города Беэр-Шева. В бригаде "Изз ад-Дин аль-Кассам" объявили, что очередная массированная атака стала ответом на ракетные удары по жилым домам в секторе Газа, сообщает палестинский информационный портал Dunya Al Watan.

"Сражение "Меч Иерусалима" будет продолжаться, пока враг не прекратит свою агрессию. Мы обещаем семьям погибших и раненых, что их кровь не будет пролита напрасно", — говорится в заявлении совместного штаба сопротивления, в который входит в том числе боевое крыло ХАМАС.

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Мощный пожар вспыхнул на нефтепроводе в Израиле после ракетного удара со стороны ХАМАС

Ранее Лайф сообщал, что на границе сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться пусками ракет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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