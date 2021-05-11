Сирийские военные при поддержке авиации РФ уничтожили более 300 террористов

Сирийские военнослужащие при поддержке ВКС России с 23 апреля ликвидировали 338 террористов и уничтожили свыше 80 объектов и укрытий террористов. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в САР.

"Благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесён значительный урон в живой силе и технике, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей Сирии", — сказал он на брифинге.

За этот же период сирийская правительственная армия с помощью Воздушно-космических сил России задержала 44 боевиков террористических группировок, захватила 20 и вывела из строя 6 единиц техники, а также уничтожила 38 объектов и 45 укрытий. Также инженерными подразделениями сирийских ВС была проведена проверка 2530 км автомобильных дорог и 865 строений, разминировано три участка местности.

Ранее замруководителя российского ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что в Идлибе отразили атаку боевиков на позиции войск Сирии. Было ликвидировано около десяти террористов, примерно столько же скрылись.

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