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Сирийские военные при поддержке авиации РФ уничтожили более 300 террористов

Ликвидировано также свыше 80 объектов и укрытий. Значительный урон в живой силе и технике нанесён террористам благодаря совместным разведывательно-поисковым действиям.

11 мая 2021, 23:41
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Сирийские военнослужащие при поддержке ВКС России с 23 апреля ликвидировали 338 террористов и уничтожили свыше 80 объектов и укрытий террористов. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в САР.

"Благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесён значительный урон в живой силе и технике, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей Сирии", сказал он на брифинге.

За этот же период сирийская правительственная армия с помощью Воздушно-космических сил России задержала 44 боевиков террористических группировок, захватила 20 и вывела из строя 6 единиц техники, а также уничтожила 38 объектов и 45 укрытий. Также инженерными подразделениями сирийских ВС была проведена проверка 2530 км автомобильных дорог и 865 строений, разминировано три участка местности.

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Ранее замруководителя российского ЦПВС контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что в Идлибе отразили атаку боевиков на позиции войск Сирии. Было ликвидировано около десяти террористов, примерно столько же скрылись.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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