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В израильском городе Лод объявили ЧП из-за столкновений между арабами и евреями

Местные власти заявили о потере контроля над населённым пунктом и призвали ввести туда Армию обороны.

11 мая 2021, 23:27

В израильском городе Лод объявили ЧП из-за столкновений между арабами и евреями. Видео © Соцсети

Чрезвычайное положение объявлено в израильском Лоде из-за столкновений между арабами и евреями. Чтобы подавить беспорядки, правительство перебрасывает в город дополнительные батальоны пограничной полиции.

О введении особого режима попросил мэр Лода Яир Ревиво на фоне столкновений между жителями смешанного арабо-еврейского города. Он заявил, что местные власти потеряли контроль над населённым пунктом, и призвал "ввести Армию обороны Израиля, ввести комендантский час, восстановить порядок", назвав происходящее интифадой израильских арабов.

"Биньямин Нетаньяху согласился с объявлением особого чрезвычайного положения в Лоде, а министр внутренней безопасности Охана объявил, что немедленно приступит к исполнению своих полномочий в этом вопросе", — сообщила канцелярия премьер-министра Израиля.

После консультаций было решено немедленно перебросить батальоны пограничной полиции из Иудеи и Самарии в Лод.

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Ранее Лайф сообщал, что на границе сектора Газа началась крупнейшая за последние годы эскалация. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться пусками ракет.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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