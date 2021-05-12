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Генсек ООН выразил соболезнования в связи с гибелью детей при стрельбе в казанской гимназии

Антониу Гутерриш также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения.

12 мая 2021, 00:03
<p>Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото © TАСС / Florian Gaertner</p>

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото © TАСС / Florian Gaertner

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал актом бездушного насилия стрельбу в казанской гимназии № 175 и выразил соболезнования семьям погибших, властям и гражданам России. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко опечален сообщениями о гибели девяти человек, в том числе семи детей, в результате стрельбы сегодня возле школы в Казани. Он решительно осуждает этот акт бездушного насилия и выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу РФ", — сказал Дюжаррик на брифинге.

Гутерриш также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате нападения.

Дробовик, бомба и "монстр" внутри: Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию

Дробовик, бомба и "монстр" внутри: Лайф восстановил хронологию нападения на казанскую гимназию

Напомним, Лайф сообщал подробности стрельбы в гимназии № 175. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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