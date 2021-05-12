Генсек ООН выразил соболезнования в связи с гибелью детей при стрельбе в казанской гимназии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал актом бездушного насилия стрельбу в казанской гимназии № 175 и выразил соболезнования семьям погибших, властям и гражданам России. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь глубоко опечален сообщениями о гибели девяти человек, в том числе семи детей, в результате стрельбы сегодня возле школы в Казани. Он решительно осуждает этот акт бездушного насилия и выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу РФ", — сказал Дюжаррик на брифинге.