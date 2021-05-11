Адвокаты россиянина Винника подали иск против судей, принявших решение о его выдаче Франции

Адвокаты Александра Винника подали от имени россиянина иск против судей, которые принимали в январе прошлого года решение о его экстрадиции из Греции во Францию в 2020 году. Первое заседание по данному делу прошло 11 мая и длилось 5,5 часов.

Как отметила на слушаниях греческий адвокат россиянина Зои Константопулу, от имени Винника подан иск против бывшего председателя Госсовета Катерины Сакелларопулу, которая в настоящее время является президентом Греции, ещё одного бывшего председателя Госсовета Афанасиоса Рандоса, а также 28 других членов этого органа "за скандальный процесс экстрадиции Винника во Францию в январе 2020 года".

"Он находится на грани изнеможения. Он уже 4 года пребывает в тюремном заключении без какой-либо вины. Он потерял жену, которая умерла 6 месяцев назад, у него даже не было возможности с ней попрощаться. Двое детей Александра фактически остаются сиротами", – рассказала Константопулу.

Юрист подчеркнула, что на заседание явились не все люди, в отношении которых был подан иск. Несмотря на то, что часть судей продолжает работать в Госовете, но на нынешнее заседание они не явились. В качестве возмещения морального ущерба адвокаты потребовали суд взыскать с Сакелларопулу €1 млн, с Рандоса - €800 тыс., а с других членов Госсовета, участвовавших в принятии решения по Виннику, - от €100 тыс. до €800 тыс..

Напомним, специалист по криптовалюте Александр Винник был задержан и затем арестован в Греции в июле 2017 года по запросу американских спецслужб. Его обвинили в кибермошенничестве и махинациях с криптовалютой на сумму около девяти миллиардов долларов. В конце ноября 2018 года россиянин начал голодовку в знак протеста против нарушения его прав, она продолжалась несколько месяцев. В январе 2020 года Винника депортировали во Францию, там по состоянию здоровья положили в больницу, однако продолжали допрашивать против его воли. Как заявила греческий адвокат россиянина, заранее о депортации ему не сообщили.

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