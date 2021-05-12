Бразилия прекратила вакцинацию беременных AstraZeneca из-за смерти женщины после прививки
Пациентке было 35 лет, и на момент госпитализации она была на 23-й неделе беременности.
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Минздрав Бразилии временно приостановил использование вакцины AstraZeneca для иммунизации беременных от коронавируса из-за смерти женщины после прививки. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).
"Решение принято после предположительного случая тяжёлого побочного эффекта — инсульта головного мозга, приведшего к гибели плода и матери. До вечера вторника у Anvisa не было информации о других случаях серьёзных побочных эффектов у беременных", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Погибшей женщине было 35 лет, и на момент госпитализации 5 мая она была на 23-й неделе беременности. Минздрав Бразилии постановил прививать беременных и рожениц, имеющих хронические заболевания, препаратами Sinovac Biotec и Pfizer, для остальных вакцинация приостановлена. Тем из них, кто уже привился данным препаратом, рекомендовано обратиться к врачу для наблюдений.
Ранее Лайф писал о том, что Польша назвала AstraZeneca ненадёжным поставщиком антиковидных вакцин.
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