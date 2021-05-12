Первый ракетный комплекс "Витязь" поступил на вооружение ЮВО
В целом сейчас ракетные войска округа на 90% укомплектованы образцами нового парка.
ЗРС средней дальности нового поколения С-350 "Витязь". Фото © ТАСС / Ладислав Карпов
Первая мобильная зенитная ракетная система С-350 "Витязь" поступила на вооружение Южного военного округа, сообщил командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.
"В этом году поступил принятый на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс средней дальности ЗРС С-350 "Витязь". По своим характеристикам С-350 предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями", — сказал он газете "Военный вестник Юга России".
В целом сейчас зенитные ракетные войска округа на 90% укомплектованы образцами нового парка. Основу средств борьбы с воздушными целями составляют комплексы С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что первый полк, полностью укомплектованный тяжёлыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство в конце 2022 года. Глава государства также отметил, что увеличивается количество ракет "Кинжал", "Калибр" и "Циркон", а работа над "Буревестником" и "Посейдоном" продолжается.
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