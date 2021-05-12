МИД назвал страны, откуда совершались кибератаки на Россию в 2020 году

Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

"Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", — рассказал он в интервью РИА "Новости".

Целями хакеров были объекты, которые связаны с разработками вакцин, государственным управлением, финансовым сектором, военно-промышленным комплексом, наукой, образованием, здравоохранением и транспортом.

Ранее Лайф сообщал, что в ФБР подтвердили причастность "русских хакеров" к кибератаке, грозящей топливным кризисом. В бюро отметили, что расследование инцидента продолжается совместно с пострадавшей компанией и партнёрами в Правительстве США.

Авторы