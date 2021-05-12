Американцы выразили соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии

Посольство России в США поблагодарило американцев, которые выразили соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии. Об этом говорится в опубликованном в "Фейсбуке" сообщении российского диппредставительства.

"Благодарны неравнодушным гражданам США за пожелания сил и крепости духа пережившим невосполнимую утрату, скорейшего выздоровления раненым, за чью жизнь сейчас сражаются врачи", — указывается в тексте.

В сообщении уточняется, что слова поддержки все желающие могут направить по адресу электронной почты: rusembusa@mid.ru.

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