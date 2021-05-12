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Американцы выразили соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии

В результате стрельбы в учебном заведении погибло девять человек, более 20 оказались в больницах.

12 мая 2021, 03:48
<p>Ильназ Галявиев. Фото © Соцсети</p>

Ильназ Галявиев. Фото © Соцсети

Посольство России в США поблагодарило американцев, которые выразили соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии. Об этом говорится в опубликованном в "Фейсбуке" сообщении российского диппредставительства.

"Благодарны неравнодушным гражданам США за пожелания сил и крепости духа пережившим невосполнимую утрату, скорейшего выздоровления раненым, за чью жизнь сейчас сражаются врачи", указывается в тексте.

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В сообщении уточняется, что слова поддержки все желающие могут направить по адресу электронной почты: rusembusa@mid.ru.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, двое из них — учителя. По данным Лайфа, пострадал 21 человек. Ранее был опубликован список с именами пострадавших и погибших.

Авторы
Юлия Коновалова

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