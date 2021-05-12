Турецкое телевидение: Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме

Президент Турции Реджеп Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Иерусалиме и общую обстановку в зоне арабо-израильского конфликта. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться обстрелами.