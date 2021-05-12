Турецкое телевидение: Эрдоган обсудил с Путиным по телефону ситуацию в Иерусалиме
Турецкий лидер назвал важным заявления МИД РФ относительно урегулирования проблемы на основании решений ООН и принципа двух государств.
Фото © ТАСС / Zuma
Президент Турции Реджеп Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию в Иерусалиме и общую обстановку в зоне арабо-израильского конфликта. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
"Сходство позиций Турции и России по вопросу [статуса] Иерусалима — это важное послание в контексте решения данного вопроса", — приводит слова Эрдогана местное телевидение.
Уточняется, что турецкий лидер также назвал важным заявления МИД РФ относительно урегулирования проблемы Иерусалима на основании решений ООН и принципа двух государств.
Напомним, в начале мая между Израилем и Палестиной обострился конфликт. Причиной стало решение израильского суда изъять дома у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме у живущих там уже более полувека восьми арабских семей. В результате между палестинцами и израильскими силовиками произошли столкновения, в которых за последние дни пострадало более 700 человек. Десятки ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа, а израильские военные в ответ начали наносить удары по объектам движения ХАМАС. Стороны продолжают обмениваться обстрелами.
Выбор редакции
Лавров и Чавушоглу осудили выселение палестинцев из квартала в Восточном Иерусалиме
Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля
Россия вышлет пресс-секретаря Посольства США
Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии
В Подмосковье найден мёртвым заслуженный тренер по лёгкой атлетике Борис Гноевой
Комментариев: 0