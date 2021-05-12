"Единая Россия" добилась выделения 2,7 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин во время ежегодного отчёта Правительства в Госдуме поддержал предложение партии "Единая Россия" по восстановлению расходов на строительство жизненно важных объектов здравоохранения в регионах страны, которые были сокращены из-за пандемии. Речь идёт о больницах в Ижевске, Махачкале, Краснодаре, Ставрополе, Твери, Междуреченске, Якутске, Воронеже, Мурманске, Архангельске, Калининграде, Красногорске (Московская область), Оренбурге, Саранске, Липецке и Абакане.

Как сообщает пресс-служба партии, речь идёт о сумме 2,7 млрд рублей. Это позволит в 2021-2022 году ввести в эксплуатацию новых 17 учреждений.

"Среди объектов — онкобольницы. Например, в Ижевске — туберкулезный диспансер. Мы понимаем, что необходимо сосредоточить средства для реализации поставленной Президентом задачи о развитии первичного звена здравоохранения, что нужно бороться с ковидом. Но рак и туберкулез — не менее опасные заболевания", — проинформировал первый замруководителя думской фракции "Единой России" Андрея Исаева.

Кроме того, по предложению "Единой России" правительство дополнительно выделит 25 млрд рублей на оказание плановых медицинских услуг жителям регионов. Это поможет им получить, в том числе, постковидную реабилитацию. На необходимость дофинансирования сферы внимание главы кабмина обратил депутат от партии Адальби Шхагошев.

"Эти средства уже предусмотрены. Мы выделим их федеральным организациям здравоохранения, чтобы они могли выполнить тот объем медицинских услуг – постковидная реабилитация, диспансеризация. Выделим их для всех федеральных медицинских учреждений, которые возьмут на себя оказание услуг, с которыми не справились региональные и муниципальные", - сказал Михаил Мишустин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому более 1,6 миллиарда рублей из резервного фонда выделяются на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений в регионах страны. С помощью федерального финансирования в медицинские учреждения будет доставлено 115 автомобилей скорой помощи.

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