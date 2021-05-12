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"Тихий, спокойный, опрятный": Лайф узнал, как педагоги отзывались о задержанном за стрельбу в Казани

В середине апреля он не пришёл в колледж на защиту практики и на три экзамена, а затем и вовсе перестал выходить на связь с преподавателями.

12 мая 2021, 09:31
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Ильназ Галявиев, устроивший накануне стрельбу в казанской гимназии № 175, характеризовался педагогами колледжа как спокойный и тихий. Галявиев учился в колледже ТИСБи по специальности "программирование в компьютерных системах", но его отчислили из-за академической задолженности.

По данным источника Лайфа, за время учёбы в колледже он показал себя тихим, спокойным, опрятным и неконфликтным членом коллектива. Галявиев уважительно относился к группе и преподавателям. Вредных привычек не имел. А вот с учёбой у парня не ладилось.

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С 21 декабря 2020-го по 14 февраля 2021 года он проходил учебную практику, однако уже в середине апреля он не пришёл на защиту практики и на три экзамена, которые проходили в очной форме. Юноша вовсе перестал выходить на связь с педагогами. В итоге 26 апреля 2021 года его отчислили.

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Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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