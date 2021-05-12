"Я знала — там моя сестрёнка": Что говорят дети, которые прятались во время бойни в казанской школе

Когда мы были в классе, сначала грохоты происходили. Нас было 25 и учительница. Потом наш директор сказал по радио, чтобы мы закрывали двери. Мы закрыли двери, а потом, когда мы думали, что всё уже произошло, грохотов нет, никто не орёт, подумали, что можно уже выходить. <...> И нам потом говорили: "Откройте, это полиция", а мы спрашивали: "А вы точно полиция?" Мы чуть посидели, он нам показывает справочку — ну, мы через замочную скважину смотрим, у него и правда там написано. И после этого мы ему открываем, он нас вытаскивает. У меня подруга вся ревёт, и потом говорят, что там человек 20 умерло-пострадало

Ученица пятого класса