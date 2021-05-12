"Я знала — там моя сестрёнка": Что говорят дети, которые прятались во время бойни в казанской школе
Утром 11 мая Ильназ Галявиев ворвался в гимназию № 175 и открыл огонь по школьникам и учителям. В результате его действий погибло девять человек, а в больнице с разного рода травмами оказалось 24 пострадавших. Многие дети тогда пережили несколько минут ада, и об этом они рассказали журналистам.
Часов в 9:30 раздались выстрелы с улицы, в 9:40 нам уже по школьному радио орали, что нужно запереться и нажать пожарную кнопку. Мы спрятались за задними рядами. В 55 минут в дверь постучал пожарный, мы ему не поверили, в итоге он под дверь нам кинул документы, мы ему открыли. Нас вывели из класса, вокруг были полицейские, скорые, пожарные, ОМОН. В 10:00 мы были в садике. С нашим классом, к счастью, всё хорошо
Я была на уроке, сначала услышала взрыв, а затем выстрелы. Выстрелов было не менее двух, может, больше, я испугалась и точно не могу сказать. Знаю, что среди погибших есть ученики и учитель, но кто именно погиб — не знаю. Сомневаюсь, что напавшие — ученики. Через несколько минут после начала стрельбы наш класс эвакуировали через чёрный ход, поэтому никто в моём классе не пострадал
У нас был урок математики, как на улице что-то очень сильно прогремело. Мы подумали, это был КамАЗ или мусоровоз. Но потом мы почувствовали запах дыма, вдруг произошёл очень громкий взрыв — и пол нашего кабинета весь затрясся. Потом через 15 минут к нам начали очень сильно стучаться, потом тот, кто стучался, убежал. После этого в коридоре на нашем третьем этаже были слышны звуки стрельбы. Через 20 минут к нам в класс зашёл ОМОН, нам сказали бежать вниз, и мы побежали к садику № 181
Я услышала взрывы, два взрыва. И нам сказали эвакуироваться за пределы школы. Мы были в столовой на первом этаже, там был выход. Мы оттуда пошли, побежали. Когда мы увидели первый этаж с правой стороны, я очень сильно испугалась — я знала, что там моя сестрёнка. Я очень-очень сильно боялась за неё и за себя саму. Она вышла, всё с ней нормально, и мы никак не можем домой попасть, потому что у нас все ключи в школе
Нас учительница Зульфира Зуфаровна сразу после выстрелов заперла в классе, стала звонить куда-то. Правильно среагировала, огромное ей спасибо! А Венера Султановна Айзатова, учитель младших классов, вышла посмотреть, что случилось, и её убили... А дети из её класса вылезли через окна
Мы на втором этаже были. Выходим из кабинета, спускаемся, а потом выходим и забор перелазим. Там есть такая дырка, а я просто перелез
Когда мы были в классе, сначала грохоты происходили. Нас было 25 и учительница. Потом наш директор сказал по радио, чтобы мы закрывали двери. Мы закрыли двери, а потом, когда мы думали, что всё уже произошло, грохотов нет, никто не орёт, подумали, что можно уже выходить. <...> И нам потом говорили: "Откройте, это полиция", а мы спрашивали: "А вы точно полиция?" Мы чуть посидели, он нам показывает справочку — ну, мы через замочную скважину смотрим, у него и правда там написано. И после этого мы ему открываем, он нас вытаскивает. У меня подруга вся ревёт, и потом говорят, что там человек 20 умерло-пострадало
Фото © Telegram / "Еду в Татарстан"
По связи закричали, что нужно забирать детей учителям. Потом под нами произошёл взрыв — мы были на третьем этаже, взрыв был на первом или втором. И потом началась стрельба, нас перехватил учитель, мы заперлись в классе, и потом за нами пришёл ОМОН. Мы сначала хотели в коридор выбежать, [но учительница] нас увидела и к себе в класс завела. Достаточно долго ждали. Когда нас вывели, нам сказали бежать поскорее на задний двор — там уже все стояли и искали друг друга. Было несколько человек, которые лежали там, пострадавшие. Следы крови, стёкла выбитые. Потом все разошлись по домам
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
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