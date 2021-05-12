В Казани похоронили учительницу, закрывшую собой школьника во время стрельбы
Знакомые описали девушку как оптимистичную, прилежную и любящую свою работу и детей.
Фото © LIFE
В Казани похоронили учительницу, закрывшую собой школьника во время стрельбы. Видео © LIFE
В Казани похоронили учительницу английского языка, которая ценой своей жизни спасла школьника во время стрельбы в гимназии. Знакомые рассказали, что она была отзывчивой и целеустремлённой, любила детей и свою работу.
"Она была очень воспитанным, целеустремлённым человеком... Она очень любила детей. Она была очень отзывчивой, на все просьбы откликалась с огромной радостью. Красавица, умница, в жизни всегда была весёлой, оптимист большой. Спасибо, что у нас есть такие выпускники, жаль, что мы их хороним, а не они нас", — рассказала университетская преподавательница Эльвиры Игнатьевой.
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Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей, в том числе преподавателя английского Эльвиры Игнатьевой. Учительница оказалась в коридоре в тот момент, когда по нему шёл злоумышленник. По предварительным данным, она пыталась спасти ребёнка: Эльвира оттолкнула школьника от напавшего Ильназа Галявиева и закрыла собой.
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