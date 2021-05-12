Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Казани похоронили учительницу, закрывшую собой школьника во время стрельбы

Знакомые описали девушку как оптимистичную, прилежную и любящую свою работу и детей.

12 мая 2021, 09:09
30559

Фото © LIFE

В Казани похоронили учительницу, закрывшую собой школьника во время стрельбы. Видео © LIFE

В Казани похоронили учительницу английского языка, которая ценой своей жизни спасла школьника во время стрельбы в гимназии. Знакомые рассказали, что она была отзывчивой и целеустремлённой, любила детей и свою работу.

"Она была очень воспитанным, целеустремлённым человеком... Она очень любила детей. Она была очень отзывчивой, на все просьбы откликалась с огромной радостью. Красавица, умница, в жизни всегда была весёлой, оптимист большой. Спасибо, что у нас есть такие выпускники, жаль, что мы их хороним, а не они нас", рассказала университетская преподавательница Эльвиры Игнатьевой.

Последние посты учительницы, которая заслонила собой ребёнка и сразу погибла во время бойни в Казани

Последние посты учительницы, которая заслонила собой ребёнка и сразу погибла во время бойни в Казани

Хотела уволиться из школы: подруга рассказала о погибшей в Казани учительнице

Хотела уволиться из школы: подруга рассказала о погибшей в Казани учительнице

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей, в том числе преподавателя английского Эльвиры Игнатьевой. Учительница оказалась в коридоре в тот момент, когда по нему шёл злоумышленник. По предварительным данным, она пыталась спасти ребёнка: Эльвира оттолкнула школьника от напавшего Ильназа Галявиева и закрыла собой.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии

сегодня в 10:24

"Я скоро вернусь": PR-директор "Спартака" Фетисов дал первый комментарий после избиения

сегодня в 08:30

Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

сегодня в 10:17

В Подмосковье найден мёртвым заслуженный тренер по лёгкой атлетике Борис Гноевой

сегодня в 10:21

На Кубани заключённый с ВИЧ пытался заразить полицейских, воткнув ручку себе в живот

сегодня в 10:12

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1