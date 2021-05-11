Хотела уволиться из школы: подруга рассказала о погибшей в Казани учительнице

Погибшая в казанской гимназии 26-летняя учительница Эльвира Игнатьева планировала в скором времени уволиться из школы, но не успела. Об этом рассказала подруга девушки в беседе с телеканалом "360".

"Её тянуло к английскому языку. Она была очень умненькая девочка. Способность [к английскому] у неё была. Мы гуманитарии с ней. Она ушла после девятого класса, и не было такого, чтобы она целенаправленно хотела стать учителем, просто у неё классно получалось [преподавать язык]", — рассказала собеседница телеканала.

В педагогический институт Игнатьева поступила практически случайно — потому что поджимали сроки и нужно было срочно куда-то подавать документы. Там она выучила английский язык и пошла работать учителем. Сперва новая работа понравилась девушке, но вскоре Эльвира задумалась о смене рода деятельности.

Как сообщал Лайф, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. 19-летний бывший ученик заведения прошёл в здание через главный вход и начал стрелять с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, 9 человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось 10 человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

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