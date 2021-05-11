Последние посты учительницы, которая заслонила собой ребёнка и сразу погибла во время бойни в Казани
Утром 11 мая в гимназии № 175 19-летний бывший ученик устроил стрельбу. Среди погибших оказалась 26-летняя преподавательница иностранного языка.
Учительница английского языка Эльвира Игнатьева оказалась в коридоре в тот момент, когда по нему шёл злоумышленник Ильназ Галявиев, и была застрелена. "Она вышла в коридор и была убита", — сообщил ТАСС источник. По предварительным данным, преподавательница пыталась спасти ребёнка: она оттолкнула его от напавшего Галявиева и закрыла собой, пишет НТВ. За пять дней до гибели девушка разместила в "Инстаграме" трогательную светлую запись и приложила к ней фото, где, улыбаясь, позирует на фоне молодой листвы.
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На фото в аккаунте Эльвира всегда тепло улыбалась, оставляя своим подписчикам только добрые и позитивные слова. "Просто ешьте, живите и любите. Затем с утра повторяйте каждый день", — писала девушка простые, но очень мудрые истины и призывала пользователей жить здесь и сейчас.
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Девушка делилась снимками из филармонии и с выставок, кадрами с красивой природой, фото с красным дипломом и с пышным букетом цветов уже в школьном классе. "Моё девятнадцатое 1 сентября", — подписала Эльвира в начале учебного года. Она вела английский у пятого класса и работала в этой гимназии уже четыре года. Девушка пришла в школу в том же году, когда Ильназ её закончил, и не преподавала у него. В 2018-м она заняла второе место на конкурсе "Учитель года". В июле Эльвире должно было исполниться 27 лет.
Задержанный Ильназ Галявиев утром перед преступлением писал, что собирается очистить мир от "биомусора". В гимназию он вошёл через главный вход и начал стрелять практически с порога. Лайф узнал имена погибших, среди которых оказались две учительницы и семь учеников восьмого класса.
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