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Перед нападением на казанскую гимназию Галявиев пытался поджечь свою квартиру

В дежурную часть информация о стрельбе поступила в 9:19. Через несколько минут на месте было девять нарядов полиции.

11 мая 2021, 14:28

Фото © LIFE

Перед тем как устроить стрельбу в казанской гимназии, 19-летний Ильназ Галявиев пытался поджечь свою квартиру. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение о стрельбе в школе поступило в дежурную часть в 9:19. На место было направлено девять нарядов полиции в составе патрулей, сотрудников ГИБДД и Росгвардии. В 9:26 информация о происшествии подтвердилась.

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Как сообщал Лайф, стрельба в гимназии № 175 произошла сегодня утром. 19-летний бывший ученик заведения прошёл в здание через главный вход и начал стрелять с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По данным главы республики, девять человек погибли, включая двух взрослых, ещё 16 человек пострадали. По неофициальной же информации, скончалось десять человек, 21 — пострадал. Лайф публиковал список пострадавших и погибших.

Эксперты — о характере задержанного за стрельбу в казанской школе: нарцисс с некрофильскими тенденциями

Эксперты — о характере задержанного за стрельбу в казанской школе: нарцисс с некрофильскими тенденциями

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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