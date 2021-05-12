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Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Казани, которых готовят для транспортировки в Москву

Раненых примут у себя ведущие медучреждения российской столицы, в том числе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, институт хирургии имени Вишневского и другие.

12 мая 2021, 09:22

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Восемь пациентов, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии № 175, будут доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщают источники Лайфа. Раненых примут у себя ведущие медучреждения российской столицы: НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, РДКБ имени Пирогова, институт хирургии имени Вишневского, центр травматологии и ортопедии имени Приорова, а одну из пациенток доставят в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского.

Шестеро пострадавших в Казани детей остаются в реанимации: один — в крайне тяжёлом состоянии

Шестеро пострадавших в Казани детей остаются в реанимации: один — в крайне тяжёлом состоянии

В списке тех, кто в ближайшее время вылетит в Москву, двое взрослых и шесть детей:

1. Арслан Ш., который находился в крайне тяжёлом состоянии.

2. Аделя Г., которая была госпитализирована с переломами голени и таза.

3. Тимур 3. с диагнозами "проникающее ранение" и "пневмоторакс".

4. Лейла К., чьё состояние оценивается как тяжёлое.

5. Карим Х. с переломом бедра.

6. Работник по обслуживанию школьного здания 62-летний Мулланур Мустафин, который одним из первых попытался оказать сопротивление вооружённому преступнику.

7. Раненая учительница татарского языка Диляра Галиуллина.

8. Школьница Алина С., госпитализированная с дробным ранением в шею.


В Казани похоронили учительницу, закрывшую собой школьника во время стрельбы

В Казани похоронили учительницу, закрывшую собой школьника во время стрельбы

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадал 21 человек: 18 учеников и трое взрослых.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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