Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Казани, которых готовят для транспортировки в Москву
Раненых примут у себя ведущие медучреждения российской столицы, в том числе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, институт хирургии имени Вишневского и другие.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Восемь пациентов, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии № 175, будут доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщают источники Лайфа. Раненых примут у себя ведущие медучреждения российской столицы: НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, РДКБ имени Пирогова, институт хирургии имени Вишневского, центр травматологии и ортопедии имени Приорова, а одну из пациенток доставят в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского.
В списке тех, кто в ближайшее время вылетит в Москву, двое взрослых и шесть детей:
1. Арслан Ш., который находился в крайне тяжёлом состоянии.
2. Аделя Г., которая была госпитализирована с переломами голени и таза.
3. Тимур 3. с диагнозами "проникающее ранение" и "пневмоторакс".
4. Лейла К., чьё состояние оценивается как тяжёлое.
5. Карим Х. с переломом бедра.
6. Работник по обслуживанию школьного здания 62-летний Мулланур Мустафин, который одним из первых попытался оказать сопротивление вооружённому преступнику.
7. Раненая учительница татарского языка Диляра Галиуллина.
Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадал 21 человек: 18 учеников и трое взрослых.
Стрельба в казанской школе: есть погибшие и раненые
Выбор редакции
Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии
Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Пьяный житель Кирова выкинул сына подруги с пятого этажа
В Подмосковье найден мёртвым заслуженный тренер по лёгкой атлетике Борис Гноевой
На Кубани заключённый с ВИЧ пытался заразить полицейских, воткнув ручку себе в живот
Комментариев: 0