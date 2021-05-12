Украинская оппозиция выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани

Сторонники украинской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани, где накануне произошла стрельба в школе. Сообщение появилось на сайте политдвижения.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" выражает глубокие соболезнования родным и близким. <...> Эти жертвы одинаково близки гражданам всех стран. Такие преступления не имеют ни национальности, ни срока давности", — говорится в сообщении.

Политики пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в результате произошедшего, а также призвали местные органы власти провести на Украине работу по изъятию нелегального оружия. В партии отметили, что эта задача должна стать приоритетной для правоохранительных органов страны.

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