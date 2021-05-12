Украинская оппозиция выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани
Там призвали местные власти провести профилактическую работу по контролю за оборотом нелегального оружия.
Фото © ТАСС / Alexander Zemlianichenko
Сторонники украинской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани, где накануне произошла стрельба в школе. Сообщение появилось на сайте политдвижения.
"Оппозиционная платформа — За жизнь" выражает глубокие соболезнования родным и близким. <...> Эти жертвы одинаково близки гражданам всех стран. Такие преступления не имеют ни национальности, ни срока давности", — говорится в сообщении.
Политики пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в результате произошедшего, а также призвали местные органы власти провести на Украине работу по изъятию нелегального оружия. В партии отметили, что эта задача должна стать приоритетной для правоохранительных органов страны.
Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший выпускник заведения прошёл внутрь через главный вход, взорвал бомбу и начал стрелять с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По последним данным, трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Ещё 23 человека пострадали. Как сообщал Лайф, шестеро детей остаются в реанимации, один из которых — в критическом состоянии.
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