Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Украинская оппозиция выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани

Там призвали местные власти провести профилактическую работу по контролю за оборотом нелегального оружия.

12 мая 2021, 09:24
<p>Фото © ТАСС / Alexander Zemlianichenko</p>

Фото © ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Сторонники украинской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани, где накануне произошла стрельба в школе. Сообщение появилось на сайте политдвижения.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" выражает глубокие соболезнования родным и близким. <...> Эти жертвы одинаково близки гражданам всех стран. Такие преступления не имеют ни национальности, ни срока давности", — говорится в сообщении.

Американцы выразили соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии

Американцы выразили соболезнования в связи с трагедией в казанской гимназии

Политики пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в результате произошедшего, а также призвали местные органы власти провести на Украине работу по изъятию нелегального оружия. В партии отметили, что эта задача должна стать приоритетной для правоохранительных органов страны.

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. 19-летний бывший выпускник заведения прошёл внутрь через главный вход, взорвал бомбу и начал стрелять с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. По последним данным, трагедия унесла жизни девяти человек — семерых школьников и двух учителей. Ещё 23 человека пострадали. Как сообщал Лайф, шестеро детей остаются в реанимации, один из которых — в критическом состоянии.

Президент Молдавии выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Казани

Президент Молдавии выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Казани

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии

сегодня в 10:24

Медведчук рассказал о результатах обыска у него и своём местонахождении

вчера в 21:20

Одно слово из речи Путина по случаю Дня Победы переполошило британцев

сегодня в 09:54

В Подмосковье найден мёртвым заслуженный тренер по лёгкой атлетике Борис Гноевой

сегодня в 10:21

Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

сегодня в 10:17

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1