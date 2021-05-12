Мишустин призвал провести в России "генеральную уборку"
Премьер-министр заявил о необходимости избавления от всех опасных для экологии и граждан объектов.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
России необходима генеральная уборка. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом о работе правительства в Госдуме.
"Провести, если хотите, генеральную уборку страны", — заявил глава правительства.
По его мнению, в первую очередь во благо окружающей среды и граждан страны необходимо избавиться от таких объектов, как затонувшие корабли, старые скважины, незаконные свалки.
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Ранее во время ежегодного отчёта премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о том, что более 200 тысяч безработных будут трудоустроены благодаря субсидиям. В рамках программы по стимулированию найма работодатели получат выплаты в размере трёх МРОТ.
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