Мишустин: Более 200 тысяч безработных будут трудоустроены благодаря субсидиям

Более 200 тысяч безработных будут трудоустроены благодаря субсидиям в размере трёх МРОТ, которые выплатят работодателям. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом о работе правительства в Госдуме.

"В марте мы дополнительно начали программу стимулирования найма. Стали предоставлять субсидии работодателям, которые трудоустроят тех, кто значился официально безработным на 1 января. После их оформления в штат компании поэтапно получат три МРОТ. Такая мера, на наш взгляд, поможет устроиться на работу более чем 200 тысячам человек", — сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о поддержке россиян в пандемию и о том, что каждая вторая семья получила выплаты. На различные пособия для семей, попавших в трудную ситуацию, было выделено более 2,5 триллиона рублей.

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