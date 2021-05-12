Мишустин заявил, что российской промышленности удалось избежать падения в 2020 году
По словам премьера, многие предприятия были переориентированы и сохранили объёмы производства.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Несмотря на пандемию коронавируса, российской промышленности в 2020 году удалось избежать критического падения. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин, отчитываясь о работе правительства в Госдуме.
"Благодаря скоординированной работе регионов, федеральных ведомств и самих промышленников критического падения удалось избежать", — сказал Мишустин.
Председатель правительства подчеркнул, что возможным это стало во многом и благодаря тому, что предприятия были переориентированы на противокоронавирусную продукцию, вследствие чего объёмы её производства увеличились в десятки раз.
"Масок мы можем производить в 15 раз больше, чем год назад. Защитных костюмов — в 33 раза, медицинских перчаток — в 40 раз, аппаратов искусственной вентиляции лёгких — в 24 раза, антисептиков — в восемь раз", — отметил премьер.
По словам Мишустина, промышленности в 2020 году удалось выйти на уровень производства 2019 года, несмотря на все экономические сложности, вызванные пандемией ковида. Глава правительства сравнил ситуацию с европейской и отметил, что уже к лету, в отличие от стран Европы, спад промышленности в РФ сократился вдвое, а затем и вовсе вернулся к показателям 2019 года.
В ходе своего выступления Мишустин также заявил, что 2021 год должен стать переломным в борьбе с коронавирусом.
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