Мишустин — о поддержке россиян в пандемию: Каждая вторая семья получила выплаты

Каждая вторая российская семья получила выплаты в период пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом о работе правительства в Государственной думе.

"В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растёт свыше 28 миллионов детей", — сказал премьер.

По словам председателя правительства, на поддержку россиян в условиях эпидемии было выделено более 2,5 триллиона рублей. Выплаты получили в том числе и родители несовершеннолетних детей, оставшиеся из-за кризиса без работы. Таких граждан по всей стране было более двух миллионов, отметил Мишустин.

Пособия на детей от трёх до семи лет за прошлый год были назначены более чем 4,5 миллиона семей. Более полутора миллионов получили выплаты на детей до трёх лет, а право на получение маткапитала в 2020-м получило более миллиона семей, подчеркнул премьер.

Ранее Лайф сообщал, что Михаил Мишустин распорядился до 17 августа текущего года выплатить семьям с детьми в возрасте от шести до восемнадцати лет по десять тысяч рублей.

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