Индия установила очередной ковид-антирекорд по погибшим

Очередной коронавирусный антирекорд побила Индия. Там за сутки от болезни скончались рекордные 4205 человек. Об этом сообщает Минздрав страны.

Прирост заболевших за последние сутки составил 348,4 тысячи человек, а общее число инфицированных в стране уже превысило 23 миллиона. Полностью вылечиться от коронавируса смогло более 19 миллионов, а скончалось — 254 тысячи человек.

Наиболее заражённым штатом в стране является Махараштра. Там за последние сутки было выявлено более 40 тысяч случаев, а всего помощь получает более 650 тысяч пациентов.

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