Индия установила очередной ковид-антирекорд по погибшим
Суточный прирост заболевших в стране уже несколько раз переваливал за отметку в 400 тысяч человек.
Фото © Getty Images / Naveen Sharma / SOPA Images / LightRocket
Очередной коронавирусный антирекорд побила Индия. Там за сутки от болезни скончались рекордные 4205 человек. Об этом сообщает Минздрав страны.
Прирост заболевших за последние сутки составил 348,4 тысячи человек, а общее число инфицированных в стране уже превысило 23 миллиона. Полностью вылечиться от коронавируса смогло более 19 миллионов, а скончалось — 254 тысячи человек.
Наиболее заражённым штатом в стране является Махараштра. Там за последние сутки было выявлено более 40 тысяч случаев, а всего помощь получает более 650 тысяч пациентов.
Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек, а меньше 300 тысяч не было уже две недели. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Те же, кто переборол тяжёлую форму ковида, попадают в группу риска грибковой инфекции, называемой "чёрная плесень", вспышку которой зафиксировали в стране.
Выбор редакции
Рынок труда в 17 из 85 регионов России вернулся к доковидным показателям
ВОЗ признала особую опасность "индийской" мутации ковида
Более тысячи ракет выпустили из сектора Газа по территории Израиля
Глава СК Бастрыкин прибыл в Казань на место трагедии
Синхронистка Субботина выиграла чемпионат Европы, но пропустит Олимпиаду
Комментариев: 0