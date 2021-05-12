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Индия установила очередной ковид-антирекорд по погибшим

Суточный прирост заболевших в стране уже несколько раз переваливал за отметку в 400 тысяч человек.

12 мая 2021, 07:48
<p>Фото © Getty Images / Naveen Sharma / SOPA Images / LightRocket</p>

Фото © Getty Images / Naveen Sharma / SOPA Images / LightRocket

Очередной коронавирусный антирекорд побила Индия. Там за сутки от болезни скончались рекордные 4205 человек. Об этом сообщает Минздрав страны.

Прирост заболевших за последние сутки составил 348,4 тысячи человек, а общее число инфицированных в стране уже превысило 23 миллиона. Полностью вылечиться от коронавируса смогло более 19 миллионов, а скончалось — 254 тысячи человек.

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Наиболее заражённым штатом в стране является Махараштра. Там за последние сутки было выявлено более 40 тысяч случаев, а всего помощь получает более 650 тысяч пациентов.

Как сообщал ранее Лайф, эпидемиологическая ситуация в Индии в последние недели буквально катастрофическая. Суточный прирост заболевших уже несколько раз достигал отметки в 400 тысяч человек, а меньше 300 тысяч не было уже две недели. Умирает при этом ежедневно почти четыре тысячи. В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Те же, кто переборол тяжёлую форму ковида, попадают в группу риска грибковой инфекции, называемой "чёрная плесень", вспышку которой зафиксировали в стране.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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