Мишустин: 2021 год должен стать переломным в борьбе с ковидом

Текущий год должен стать переломным в борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, отчитываясь о своей работе в Государственной думе.

"Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией", — сказал Мишустин.

Премьер отметил героизм людей, благодаря которым распространение болезни в стране удалось сдержать, а также избежать введения более строгих ограничительных мер. Он также отметил сплочённость россиян, которые тоже внесли вклад в противодействие вирусу.

Мишустин подчеркнул, что ковид внёс коррективы в выполнение поручений президента России, озвученных им в ходе Послания Федеральному собранию в начале 2020 года. При этом правительство сосредоточило работу над поручениями главы государства, направленными на недопущение самых тяжёлых сценариев развития пандемии. По словам премьера, некоторые решения зачастую принимались в течение суток, а темп их принятия был практически круглосуточный.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия пережила самую острую часть пандемии коронавируса.

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