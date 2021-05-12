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Мишустин: 2021 год должен стать переломным в борьбе с ковидом

Премьер рассказал, что за год коронавирус внёс коррективы в планы по выполнению поручений президента России.

12 мая 2021, 07:34
<p>Фоо © ТАСС / Дмитрий Астахов </p>

Фоо © ТАСС / Дмитрий Астахов

Текущий год должен стать переломным в борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, отчитываясь о своей работе в Государственной думе.

"Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над инфекцией", — сказал Мишустин.

Мишустин потребовал "уже сегодня" начать реализацию поручений Путина

Мишустин потребовал "уже сегодня" начать реализацию поручений Путина

Премьер отметил героизм людей, благодаря которым распространение болезни в стране удалось сдержать, а также избежать введения более строгих ограничительных мер. Он также отметил сплочённость россиян, которые тоже внесли вклад в противодействие вирусу.

Мишустин подчеркнул, что ковид внёс коррективы в выполнение поручений президента России, озвученных им в ходе Послания Федеральному собранию в начале 2020 года. При этом правительство сосредоточило работу над поручениями главы государства, направленными на недопущение самых тяжёлых сценариев развития пандемии. По словам премьера, некоторые решения зачастую принимались в течение суток, а темп их принятия был практически круглосуточный.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявлял, что Россия пережила самую острую часть пандемии коронавируса.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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