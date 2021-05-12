Врач рассказал, какую опасность таят в себе длительные поездки на авто

Вследствие пандемии и вызванного ею экономического кризиса особую популярность у многих приобрели путешествия на машине. Однако длительные поездки далеко не всегда безопасны для здоровья, особенно для водителей. По словам хирурга-флеболога Александра Бойкова, одним из последствий чрезмерного нахождения тела в статичном положении может стать варикоз.

"Так как водитель долгое время находится за рулём, в статичном состоянии и в вынужденном положении, возникает застой в венах нижних конечностей", — рассказал он в интервью радио Sputnik.

Чтобы оградить себя от подобных проблем, специалист рекомендует надевать в поездки компрессионный трикотаж, который обеспечит правильный отток крови, а также использовать специальные накладки на сиденья. Что же касается пассажиров, то им Бойков посоветовал снимать обувь во время длительных заездов, чтобы исключить лишнее давление на ткани.

Хорошим методом снять напряжение с тела считаются остановки, отметил врач. По его словам, одним из сигналов о том, что пора размяться, является ощущение мурашек на коже или "червячков" под кожей, а также тяжесть в нижних конечностях. Всё это говорит о недостатке кислорода в ногах. Оптимальным интервалом для остановок является два-три часа, считает медик, однако часто это индивидуально и зависит в том числе и от внешних факторов, таких как погодные условия и время года.

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