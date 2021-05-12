Мишустин: Уже более 24 млн россиян сделали прививки от ковида
Премьер также отметил необходимость увеличить темпы наращивания коллективного иммунитета.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
В России разные этапы вакцинации от коронавируса прошло уже свыше 24 млн человек. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.
Он также добавил, что для прекращения распространения коронавирусной инфекции гражданам страны необходимо сформировать коллективный иммунитет уже к концу этого года. Для достижения этой цели премьер рекомендовал россиянам активнее прививаться.
"Как человек, который сам перенёс эту болезнь, хотел бы рекомендовать всем сделать эту прививку. Прежде всего старшему поколению, которое особо уязвимо перед коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких", — призвал глава правительства.
Ранее авиакомпаниям предложили ввести новую льготу для россиян с прививкой от ковида. Авторы инициативы надеются, что нововведение позволит снизить риски третьей волны и ускорить открытие границ с другими странами.
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