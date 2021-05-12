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Мишустин: Уже более 24 млн россиян сделали прививки от ковида

Премьер также отметил необходимость увеличить темпы наращивания коллективного иммунитета.

12 мая 2021, 07:31
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

В России разные этапы вакцинации от коронавируса прошло уже свыше 24 млн человек. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

Он также добавил, что для прекращения распространения коронавирусной инфекции гражданам страны необходимо сформировать коллективный иммунитет уже к концу этого года. Для достижения этой цели премьер рекомендовал россиянам активнее прививаться.

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"Как человек, который сам перенёс эту болезнь, хотел бы рекомендовать всем сделать эту прививку. Прежде всего старшему поколению, которое особо уязвимо перед коронавирусом. Пожалуйста, позаботьтесь о себе и берегите своих близких", — призвал глава правительства.

Ранее авиакомпаниям предложили ввести новую льготу для россиян с прививкой от ковида. Авторы инициативы надеются, что нововведение позволит снизить риски третьей волны и ускорить открытие границ с другими странами.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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