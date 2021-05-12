Мишустин заявил о создании в России "мощного санитарного щита"
Ранее президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию отмечал высокое качество работы врачей во время пандемии.
Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ формируется "мощный санитарный щит", о котором глава государства Владимир Путин говорил в своём Послании Федеральному собранию.
"Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором президент говорил в своём послании", — сказал глава кабмина, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за год.
Ранее Владимир Путин поблагодарил врачей за мужество и труд во время пандемии. Он отметил, что, сплотившись, россияне смогли сработать на опережение.
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