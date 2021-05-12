Мишустин заявил о создании в России "мощного санитарного щита"

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ формируется "мощный санитарный щит", о котором глава государства Владимир Путин говорил в своём Послании Федеральному собранию.

"Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором президент говорил в своём послании", — сказал глава кабмина, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за год.