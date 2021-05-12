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Мишустин заявил о создании в России "мощного санитарного щита"

Ранее президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию отмечал высокое качество работы врачей во время пандемии.

12 мая 2021, 07:40
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в РФ формируется "мощный санитарный щит", о котором глава государства Владимир Путин говорил в своём Послании Федеральному собранию.

"Сейчас крайне важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного. Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором президент говорил в своём послании", — сказал глава кабмина, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за год.

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Ранее Владимир Путин поблагодарил врачей за мужество и труд во время пандемии. Он отметил, что, сплотившись, россияне смогли сработать на опережение.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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