Мишустин: К концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет к ковиду
Премьер отметил, что для этого россиянам нужно активнее вакцинироваться. Особенно старшему поколению.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
К концу года в России необходимо сформировать коллективный иммунитет к ковиду, а для этого гражданам нужно активнее вакцинироваться. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Государственной думе.
"Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет. Очень важно, чтобы люди активнее прививались. Как человек, который сам перенёс эту болезнь, ещё раз рекомендую всем сделать прививку, прежде всего — старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом", — объяснил Мишустин.
Глава кабмина призвал граждан активнее прививаться, поскольку это позволит ускорить задачу по формированию коллективного иммунитета. На сегодняшний день уже свыше 24 млн россиян прошло разные этапы вакцинации от коронавируса.
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