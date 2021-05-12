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Мишустин: К концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет к ковиду

Премьер отметил, что для этого россиянам нужно активнее вакцинироваться. Особенно старшему поколению.

12 мая 2021, 08:01
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

К концу года в России необходимо сформировать коллективный иммунитет к ковиду, а для этого гражданам нужно активнее вакцинироваться. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Государственной думе.

"Нам необходимо к концу года сформировать коллективный иммунитет. Очень важно, чтобы люди активнее прививались. Как человек, который сам перенёс эту болезнь, ещё раз рекомендую всем сделать прививку, прежде всего — старшему поколению, которое особенно уязвимо перед коронавирусом", — объяснил Мишустин.

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Глава кабмина призвал граждан активнее прививаться, поскольку это позволит ускорить задачу по формированию коллективного иммунитета. На сегодняшний день уже свыше 24 млн россиян прошло разные этапы вакцинации от коронавируса.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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