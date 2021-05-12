Программу туристического кешбэка продлили до конца года
Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что к началу мая такой программой воспользовался почти миллион россиян.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В России продлили программу туристического кешбэка. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме. По словам главы кабмина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны отметили высокую популярность этой программы среди отдыхающих.
"Правительство продлило её до конца года", — заявил премьер.
Михаил Мишустин также заявил, что к началу мая программой воспользовался почти один миллион россиян. Туристам было возвращено около 4 млрд рублей, подчеркнул премьер.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2021 года программу возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам.
Первый этап программы был реализован в прошлом году. Возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.
Также в марте возобновилась продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России и около 3,5 тысячи отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг.
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