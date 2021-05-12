Программу туристического кешбэка продлили до конца года

В России продлили программу туристического кешбэка. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме. По словам главы кабмина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны отметили высокую популярность этой программы среди отдыхающих.

"Правительство продлило её до конца года", — заявил премьер.

Михаил Мишустин также заявил, что к началу мая программой воспользовался почти один миллион россиян. Туристам было возвращено около 4 млрд рублей, подчеркнул премьер.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2021 года программу возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам.

Также в марте возобновилась продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России и около 3,5 тысячи отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг.

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