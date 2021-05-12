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Программу туристического кешбэка продлили до конца года

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что к началу мая такой программой воспользовался почти миллион россиян.

12 мая 2021, 08:11
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В России продлили программу туристического кешбэка. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме. По словам главы кабмина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны отметили высокую популярность этой программы среди отдыхающих.

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"Правительство продлило её до конца года", — заявил премьер.

Михаил Мишустин также заявил, что к началу мая программой воспользовался почти один миллион россиян. Туристам было возвращено около 4 млрд рублей, подчеркнул премьер.

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Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил продлить до конца 2021 года программу возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам.

Первый этап программы был реализован в прошлом году. Возможностью воспользовалось более 50 тысяч человек, купив туров на 1,4 миллиарда рублей. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. Второй этап продаж туров с кешбэком стартовал в октябре, при этом почти треть новогодних бронирований в России была оформлена в рамках этой программы.

Также в марте возобновилась продажа туров по России, за которые государство вернёт 20% от стоимости, но не более 20 тысяч рублей с поездки. Минимальная её продолжительность в рамках акции составляет две ночи. В проекте участвуют все регионы России и около 3,5 тысячи отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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