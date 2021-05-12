Свыше миллиона российских компаний получили более 90 млрд рублей грантов во время пандемии
Для того чтобы оперативно предоставлять меры поддержки, всего за 17 дней была запущена специальная электронная платформа на базе ФНС.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В период пандемии свыше миллиона малых и средних предприятий получили гранты на общую сумму более 90 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.
"Таких грантов на сумму более 90 миллиардов рублей получили более миллиона малых и средних предприятий, в которых было занято порядка четырёх миллионов человек", — заявил он.
По решению президента бизнесменам предоставили гранты на выплату зарплаты в размере одного МРОТ на каждого работника. Для того чтобы оперативно предоставлять меры поддержки, всего за 17 дней была запущена специальная электронная платформа на базе ФНС.
Ранее во время своего отчёта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о создании в России мощного санитарного щита. Он также отметил необходимость сделать выводы из пандемии, дабы не допускать подобного в будущем.
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