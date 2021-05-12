Свыше миллиона российских компаний получили более 90 млрд рублей грантов во время пандемии

В период пандемии свыше миллиона малых и средних предприятий получили гранты на общую сумму более 90 млрд рублей. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом в Госдуме.

"Таких грантов на сумму более 90 миллиардов рублей получили более миллиона малых и средних предприятий, в которых было занято порядка четырёх миллионов человек", — заявил он.

По решению президента бизнесменам предоставили гранты на выплату зарплаты в размере одного МРОТ на каждого работника. Для того чтобы оперативно предоставлять меры поддержки, всего за 17 дней была запущена специальная электронная платформа на базе ФНС.

Авторы