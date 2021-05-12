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В России за сутки выявлено 8217 новых случаев коронавируса

За 11 мая в стране подтверждено 355 смертей от ковида, а за весь период пандемии в нашей стране умер 114 331 человек.

12 мая 2021, 08:22

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

За последние сутки в России выявлено 8217 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За тот же период зафиксировано 355 летальных исходов, а выздоровело за сутки 8614 пациентов.

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На Москву пришлось 2718 новых случаев заболевания, на Санкт-Петербург — 734, на Московскую область — 642, на Ростовскую область — 201, на Воронежскую область — 131, на Иркутскую и Нижегородскую области — по 121.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировали 4 905 059 заболевших. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Еврейской автономной области, Республике Тыва.

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Ранее авиакомпаниям предложили ввести новую льготу для россиян с прививкой от ковида. Авторы инициативы надеются, что нововведение позволит снизить риски третьей волны и ускорить открытие границ с другими странами.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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