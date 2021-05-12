Мишустин: Правительство рассматривает вопрос продления льготной ипотеки для новостроек
Программа позволяет купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях — до 12 миллионов. Ставка составляет 6,5%.
Фото © ТАСС / Семён Лиходеев
По поручению президента России правительство прорабатывает вопрос пролонгирования программы льготной ипотеки для новостроек. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчётом о деятельности правительства в Госдуме РФ.
Он напомнил, что в середине текущего года программа завершается.
"В середине этого года программа (льготной ипотеки для новостроек. — Прим. Лайфа) завершается. По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объёмах и форматах её продолжения", — заявил премьер.
По его словам, около 45 тысяч семей взяли льготные кредиты по ставке до трёх процентов на покупку жилья в сельской местности. Также тысячи семей смогли улучшить жилищные условия благодаря "Дальневосточной ипотеке".
Напомним, в марте глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека под 6,5% может быть продлена до конца года. Она отметила, что эта программа может сохраниться в регионах с низким вводом жилья.
О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% объявил президент России Владимир Путин в 2020 году. Она позволяет купить жильё комфорт-класса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%.
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