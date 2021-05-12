На Кубани мужчина зарубил топором родителей и брата, после чего пытался покончить с собой

На Кубани мужчина зарубил топором родителей и брата. Видео © СУ СК России по Краснодарскому краю

Тела трёх человек с признаками насильственной смерти обнаружили на месте сгоревшего дома в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, все они были членами одной семьи.

По данным следствия, расправу в доме учинил 26-летний сын погибших. Молодой человек топором зарубил пожилых родителей 71 года и 80 лет, а также 41-летнего брата. Чтобы скрыть следы преступления, парень решил поджечь дом, но не рассчитал, что на огонь приедут пожарные, которые и заметили убийцу.

Подозреваемому удалось скрыться, однако его местонахождение было установлено в кратчайшие сроки. Как отметили в СУ СКР по Краснодарскому краю, парень пытался покончить с собой, сейчас он находится в больнице. Там добавили, что у подозреваемого имеется психическое расстройство. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Ранее Лайф рассказывал про жестокое убийство семьи, которое произошло в Приморском крае. Там пожилой мужчина нашёл тела своего 40-летнего сына и двоих пятилетних внуков. Все они были зарезаны в собственной квартире. По подозрению в тройном убийстве задержали мать семейства, чью записку с объяснениями причин случившегося нашли на месте происшествия.

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