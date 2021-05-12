Рынок труда в 17 из 85 регионов России вернулся к доковидным показателям
Правительство разработало ряд дополнительных мер по сокращению безработицы.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В 17 из 85 регионов страны рынок труда вернулся к доковидным показателям. Об этом в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, правительство, взаимодействуя с регионами, разработало индивидуальные комплексы мер для каждого субъекта.
"В семнадцати из них рынок труда уже вернулся к значениям, которые были до распространения коронавируса", — отметил Мишустин.
Премьер указал на необходимость современного подхода к управлению трудовыми ресурсами.
"Мы с вами уже подготовили согласованную редакцию закона о работе в дистанционном режиме, расширили возможности трудиться вне офиса, установили порядок временного перевода сотрудников на так называемую удалёнку", — перечислил Мишустин.
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Мишустин озвучил и другие меры: так, к порталу "Работа в России" будут подключены все профильные службы, будут унифицированы соответствующие требования, а в центрах занятости наряду с очным приёмом будет использоваться дистанционный формат поиска работы. По словам главы кабмина, всё это позволит сформировать в стране "единый, открытый и прозрачный рынок труда".
Напомним, ещё в середине февраля президент дал поручение кабмину разработать меры для выхода безработицы на докризисный уровень. Он констатировал, что "в целом ситуация исправляется". Кроме того, Владимир Путин заявил о том, что к концу 2021 года нужно восстановить показатели рынка труда к уровню 2019-го.
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