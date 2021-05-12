В Шереметьево накрыли клинику, выдававшую поддельные справки для въезда в РФ

В столичном аэропорту Шереметьево пограничники остановили деятельность частной клиники, которая изготавливала поддельные справки для въезда иностранцев в Россию в период пандемии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена противоправная деятельность по изготовлению и сбыту подложных медицинских документов в целях их дальнейшего использования иностранными гражданами в качестве оснований для въезда на территорию РФ в условиях действующих противоэпидемиологических ограничений", — отметили в УФСБ.

При обыске у руководителя частной клиники оперативники изъяли более 100 справок-приглашений на оказание медицинских услуг. Помимо того, были обнаружены печати, штампы и клиентская база иностранных покупателей документов.

Напомним, что клинику, оказывавшую подобные услуги, сотрудники ФСБ закрыли и в Новосибирской области.

Авторы