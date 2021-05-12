Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана арестовали на 9 суток за организацию несанкционированной акции

На экс-мэра Екатеринбурга составили протоколы за участие в несогласованных акциях

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал экс-мэра города Евгения Ройзмана за организацию несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января.

"Суд постановил: Ройзмана признать виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок девять суток", — приводит решение судьи ТАСС.