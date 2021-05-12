Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана арестовали на 9 суток за организацию несанкционированной акции
Своей вины он так и не признал. По словам политика, протокол против него завели за твит с фразой "Надо выходить, я буду".
Фото © Instagram.com/evgeniyroizman
Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал экс-мэра города Евгения Ройзмана за организацию несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января.
"Суд постановил: Ройзмана признать виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок девять суток", — приводит решение судьи ТАСС.
Ранее Лайф сообщал, что 13 марта Евгений Ройзман был задержан в Москве на форуме муниципальных депутатов. Позже в МВД рассказали, что всего задержанных около 200 человек. Адвокаты заявили, что их доверителям вменяется ст. 20.33 КоАП РФ об участии в нежелательной организации. 26 марта Ройзмана оштрафовали на 40 тысяч рублей за участие в несогласованных акциях 23 и 31 января, а позже на него составили протокол ещё и как на организатора. Свою вину бывший глава Екатеринбурга так и не признал. По его словам, организацию митинга 21 апреля ему вменяют за ретвит Навального, а 31 января — за фразу "надо выходить, я буду".
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