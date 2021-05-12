Психиатр назвал признаки шизофрении у задержанного за стрельбу в Казани

У 19-летнего Ильназа Галявиева, стрелявшего по школьникам в Казани, наблюдаются признаки острого психотического состояния, которое характерно для многих заболеваний, одно из которых — шизофрения. Такую точку зрения высказал психиатр Игорь Лазарев, проанализировав то, что юноша говорил во время допроса.

"Он выкрикивает фразы, причём иногда речь у него разорвана — это тоже симптом психоза. В общем, это всё говорит об остром психотическом состоянии, которое может быть при разных заболеваниях, часто такое бывает при шизофрении", — рассказал он телеканалу "Звезда".

Специалист обратил внимание на слова юноши о том, что "он бог". Понимание этого якобы созревало в голове Галявиева некоторое время, что в психиатрии характеризуется понятием "систематизация бреда". Другим же важным фактором является отношение парня к матери. Эксперт подчеркнул, что у страдающих шизофренией часто проявляется негатив к матери и в данном случае это чётко прослеживается в речи подозреваемого.

Напомним, что стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения Ильназ Галявиев начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало 23 человека.

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