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"Это спасло ему жизнь": Мама рассказала, как благодаря случаю её сын избежал бойни в казанской школе

11 мая в гимназии № 175 в Казани 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев устроил стрельбу, в результате которой погибло девять человек: семь школьников и два учителя. Местная жительница раскрыла, благодаря чему её ребёнок спасся от трагедии.

12 мая 2021, 09:47

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят", Telegram / "Еду в Татарстан"

Елена Яковлева — мама одного из учеников, которая живёт неподалёку от школы, где случилась трагедия. Женщина рассказала в рамках программы "Пусть говорят", что ей пришлось пережить в этот роковой день. Елена стала невольной свидетельницей страшных событий.

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят"

Скриншот © YouTube / "Пусть говорят"

Мы услышали страшный громкий хлопок. Это был самый настоящий взрыв. После этого я поняла, что что-то не так, схватила телефон, начала снимать

Елена Яковлева

Ильназ Галявиев. Фото © Telegram / LIFE SHOT, Telegram

Ильназ Галявиев. Фото © Telegram / LIFE SHOT, Telegram

В то утро Елена вместе с сыном отправились в поликлинику. Затем они зашли домой за портфелем, но мальчик, словно предчувствуя беду, попросил разрешить ему не ходить на урок. Мама не отказала ребёнку, что в итоге позволило ему избежать бойни.

По счастливой случайности мы пошли сдавать анализы, он не оказался в школе. Но в эти минуты он должен был оказаться там. Он просто меня попросил: "Мам, я не хочу идти на биологию, можно я её прогуляю?" Я сказала: "Хорошо, сынок, прогуляй". Он не пошёл на второй урок, в результате это спасло ему жизнь

Елена Яковлева

Медики и очевидцы оказывают помощь раненным в Казани детям прямо на улице. Видео © LIFE

По словам Елены, она видела раненых детей и учителей, наблюдала, как перепуганные школьники пытались спастись, прыгая из окон. На месте работали врачи, но их усилия порой оказывались тщетны.

Я находилась возле детей, которые били ранены, окровавлены. Это было страшно — смотреть, как выпадают дети из окон, как с огнестрельными ранениями лежат на земле. Учительницу сначала положили в скорую, потом вытащили. Потому что, видимо, она уже была мертва. Это всё ужасно

Елена Яковлева

Момент эвакуации детей из гимназии в Казани от первого лица. Видео © Telegram / "Еду в Татарстан"

Число госпитализированных после трагедии возросло до 23. "Сейчас в лечебных учреждениях 23 человека — 20 детей и трое взрослых", — отметила на пресс-конференции заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Среди девяти погибших оказалась 26-летняя учительница английского языка, которая во время стрельбы закрыла собой ребёнка.

"Сегодня убью биомусор": Дневник парня, задержанного после смертельной стрельбы в гимназии в Казани

"Сегодня убью биомусор": Дневник парня, задержанного после смертельной стрельбы в гимназии в Казани

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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