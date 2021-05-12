"Это спасло ему жизнь": Мама рассказала, как благодаря случаю её сын избежал бойни в казанской школе

По счастливой случайности мы пошли сдавать анализы, он не оказался в школе. Но в эти минуты он должен был оказаться там. Он просто меня попросил: "Мам, я не хочу идти на биологию, можно я её прогуляю?" Я сказала: "Хорошо, сынок, прогуляй". Он не пошёл на второй урок, в результате это спасло ему жизнь

Елена Яковлева