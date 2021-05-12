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Эрдоган в разговоре с Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Турецкий лидер просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим при стрельбе в гимназии № 175.

12 мая 2021, 10:17
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент Турции Реджеп Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля. О разговоре глав двух государств ранее уведомило и турецкое телевидение. Там информировали, что предметом беседы стала ситуация в Иерусалиме и общая обстановка в зоне арабо-израильского конфликта.

"Президент Турции выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани, просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — сообщили в Кремле.

В ходе беседы стороны также обсудили перспективы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны обеспечить поставки в Турцию вакцины "Спутник V", а в ближайшие дни в Москву приедет турецкая делегация для обсуждения данной проблематики.

"Президент России высказал наилучшие пожелания Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу по случаю предстоящего завершения священного для мусульман месяца Рамадан", — добавила пресс-служба Кремля.

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Казани, которых готовят для транспортировки в Москву

Лайф публикует список пострадавших при стрельбе в Казани, которых готовят для транспортировки в Москву

Напомним, стрельба в гимназии № 175 произошла утром 11 мая. Зайдя через главный вход, 19-летний бывший ученик заведения начал стрелять практически с порога. Чтобы спастись, дети выпрыгивали из окон. В результате погибло девять человек, среди которых семь учеников и двое учителей. Пострадало больше 20 человек — в основном дети.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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