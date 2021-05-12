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На Кубани заключённый с ВИЧ пытался заразить полицейских, воткнув ручку себе в живот

Правоохранители оказали мужчине первую помощь. Он и ранее несколько раз специально повреждал старый операционный шов.

12 мая 2021, 10:12
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На Кубани заключённый, у которого нашли ВИЧ и туберкулёз, хотел заразить полицейских. Как сообщает kp.ru, мужчина попросил ручку и бумагу, чтобы написать обращение в прокуратуру. Когда сотрудники изолятора временного содержания принесли ему всё необходимое, он воткнул шариковую ручку себе в живот.

Источник рассказал изданию, что до этого заключённый несколько раз умышленно повреждал старый операционный шов на животе.

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После инцидента пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и передали сотрудникам скорой. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

А ранее житель Приморья взорвал гранату у себя в руке, чтобы припугнуть полицию. Конечность мужчине оторвало, в больницу его увезла скорая помощь. Судя по видео с места ЧП, дебошир был явно пьян.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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