На Кубани заключённый с ВИЧ пытался заразить полицейских, воткнув ручку себе в живот
Правоохранители оказали мужчине первую помощь. Он и ранее несколько раз специально повреждал старый операционный шов.
Фото © Shutterstock
На Кубани заключённый, у которого нашли ВИЧ и туберкулёз, хотел заразить полицейских. Как сообщает kp.ru, мужчина попросил ручку и бумагу, чтобы написать обращение в прокуратуру. Когда сотрудники изолятора временного содержания принесли ему всё необходимое, он воткнул шариковую ручку себе в живот.
Источник рассказал изданию, что до этого заключённый несколько раз умышленно повреждал старый операционный шов на животе.
После инцидента пострадавшему оказали первую медицинскую помощь и передали сотрудникам скорой. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
А ранее житель Приморья взорвал гранату у себя в руке, чтобы припугнуть полицию. Конечность мужчине оторвало, в больницу его увезла скорая помощь. Судя по видео с места ЧП, дебошир был явно пьян.
Выбор редакции
Российские осуждённые сразятся в шахматы с американскими заключёнными из тюрьмы Аль Капоне
Во Франции женщина с ножом напала на полицейских и была ликвидирована
Гвозди, селитра и патроны: Лайф публикует фото с обысков в квартире виновника трагедии в казанской гимназии
"Это спасло ему жизнь": Мама рассказала, как благодаря случаю её сын избежал бойни в казанской школе
В Подмосковье найден мёртвым заслуженный тренер по лёгкой атлетике Борис Гноевой
Комментариев: 0