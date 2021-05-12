Сборная России обыграла Швецию на старте Чешских хоккейных игр

Сборная России обыграла Швецию на старте четвёртого этапа Евротура — Чешских хоккейных игр — со счётом 6:4.

Начало матча для "красной машины" получилось не самым выдающимся. Счёт открыли скандинавы — отличился Оскар Линдберг. Чуть позже Игорь Ожиганов восстановил равновесие. Ударным для нашей команды получился второй период, в который уместились три шайбы сборной России: отличились Галимов и дважды Бурдасов. Шведы на это ответили голом Фрёдена.

В решающем отрезке матча нашей команде пришлось понервничать. Сначала Каменев, казалось, создал комфортный задел, но за две минуты шведы вернули в матч интригу. Отличились Холландер и Пудас. А точку в матче поставил всё тот же Каменев.

Добавим, что вне зависимости от результата этого этапа подшефные Валерия Брагина гарантировали себе итоговую победу в Евротуре. После этого наша команда продолжит подготовку к чемпионату мира в Риге.

Авторы