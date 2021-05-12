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Сборная России обыграла Швецию на старте Чешских хоккейных игр

Подопечные Валерия Брагина сумели показать великолепную игру во втором периоде и добиться итогового преимущества.

12 мая 2021, 16:21
<p>Фото © EPA / MARTIN DIVISEK / ТАСС</p>

Фото © EPA / MARTIN DIVISEK / ТАСС

Сборная России обыграла Швецию на старте четвёртого этапа Евротура — Чешских хоккейных игр — со счётом 6:4.

Сборная России по хоккею объявила расширенный состав для участия в Чешских играх

Сборная России по хоккею объявила расширенный состав для участия в Чешских играх

Начало матча для "красной машины" получилось не самым выдающимся. Счёт открыли скандинавы — отличился Оскар Линдберг. Чуть позже Игорь Ожиганов восстановил равновесие. Ударным для нашей команды получился второй период, в который уместились три шайбы сборной России: отличились Галимов и дважды Бурдасов. Шведы на это ответили голом Фрёдена.

В решающем отрезке матча нашей команде пришлось понервничать. Сначала Каменев, казалось, создал комфортный задел, но за две минуты шведы вернули в матч интригу. Отличились Холландер и Пудас. А точку в матче поставил всё тот же Каменев.

Добавим, что вне зависимости от результата этого этапа подшефные Валерия Брагина гарантировали себе итоговую победу в Евротуре. После этого наша команда продолжит подготовку к чемпионату мира в Риге.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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