Сборная России обыграла Швецию на старте Чешских хоккейных игр
Подопечные Валерия Брагина сумели показать великолепную игру во втором периоде и добиться итогового преимущества.
Фото © EPA / MARTIN DIVISEK / ТАСС
Сборная России обыграла Швецию на старте четвёртого этапа Евротура — Чешских хоккейных игр — со счётом 6:4.
Начало матча для "красной машины" получилось не самым выдающимся. Счёт открыли скандинавы — отличился Оскар Линдберг. Чуть позже Игорь Ожиганов восстановил равновесие. Ударным для нашей команды получился второй период, в который уместились три шайбы сборной России: отличились Галимов и дважды Бурдасов. Шведы на это ответили голом Фрёдена.
В решающем отрезке матча нашей команде пришлось понервничать. Сначала Каменев, казалось, создал комфортный задел, но за две минуты шведы вернули в матч интригу. Отличились Холландер и Пудас. А точку в матче поставил всё тот же Каменев.
Добавим, что вне зависимости от результата этого этапа подшефные Валерия Брагина гарантировали себе итоговую победу в Евротуре. После этого наша команда продолжит подготовку к чемпионату мира в Риге.
Выбор редакции
Фанаты "Локо" и "Крыльев" устроили массовую драку перед финалом Кубка России
Хоккеисты "Вашингтона" вырвали победу у "Бостона" за три секунды до сирены
"Бавария", "Сити" и парад сенсаций: знакомимся с чемпионами главных европейских лиг
СК пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм"
Лавров обсудил с Блинкеном подготовку встречи Путина и Байдена
Комментариев: 0