"Бавария", "Сити" и парад сенсаций: знакомимся с чемпионами главных европейских лиг

Футбольная Европа несётся к финишу. Долгий и тяжёлый клубный сезон совсем скоро закончится, но целому ряду игроков предстоит отыграть на континентальном первенстве для сборных, до начала которого остался месяц. И если где-то имена чемпионов ещё не известны, то в целом ряде лиг всё определилось заранее.

Англия и Германия обошлись без сенсаций

После триумфа "Ливерпуля" с великолепной игрой и огромным отрывом казалось, что команда Юргена Клоппа надолго поселилась на вершине Английской премьер-лиги. Но этого не случилось, ведь на сцену вышел Хосеп Гвардиола и его "Манчестер Сити". И эта победа — не сенсация. "Горожане" были намного сильнее своих преследователей, причём не только внутри Англии, но и во всём Старом Свете. Потому они и в финале Лиги чемпионов. Да, были поражения, особенно от "Юнайтед", но в целом лидерство "Сити" и итоговый триумф вопросов не вызывают.

Ещё более бесспорным выглядит чемпионство "Баварии". К тому же девятое подряд. Вы помните свой 2012 год? Именно тогда был последний раз, когда клуб из Мюнхена не брал заветную "салатницу". А чемпионом тогда была "Боруссия" Клоппа. К слову, от гегемонии "Баварии" устали, по крайней мере в Германии, все, но других вариантов нет. "Лейпциг" ещё недотягивает до уровня чемпиона, "Боруссия" продолжает поиски себя, а иным, наверное, и мечтать о титуле не приходится. Впереди у "Баварии" — новая эпоха с новым тренером. Будет ли это шансом для остальных?

Италия: конец эпохи "Ювентуса"

Когда Андреа Пирло возглавил "Ювентус", многим сразу показалось, что это большой аванс легенде туринской команды. И, видимо, не зря. Даже наличие суперзвёздного и всемогущего Роналду не помогло "Старой синьоре". Свято место пусто не бывает, потому и образовался целый круг претендентов на скудетто. Сначала "Милан", который уже не один год был в кризисе, рванул к трофею, но длинный путь не осилил. Вперёд вышел "Интер", который 11 лет не брал чемпионства.

Антонио Конте в очередной раз показал свою силу и умение собирать мощную команду из классных игроков. Один только Ромелу Лукаку чего стоит. После не самой удачной командировки в "Юнайтед" он заиграл совершенно новыми красками. Также и Артуро Видаль. "Интер" заслуженно забирает чемпионство, оставляя извечных соперников с носом.

Испания и Франция: интрига ещё жива

В испанской Примере в конце сезона начали чемпионат по нежеланию выигрывать по итогам года. Фестиваль попыток и ошибок длится не один день и не одну неделю, раз за разом заставляя насмехаться сторонних поклонников футбола. Не понимаете, о чём речь? Вот вам график нескольких последних матчей трёх претендентов на титул.

"Атлетико" (Мадрид): "Барселона" (0:0), "Эльче" (1:0), "Атлетик" (1:2).

"Реал" (Мадрид): "Севилья" (2:2), "Осасуна" (2:0), "Бетис" (0:0).

"Барселона": "Леванте" (3:3), "Атлетико" (0:0), "Валенсия" (3:2), "Гранада" (1:2).

Чемпионскую игру и результаты не показывает никто: ни привычные "Барса" с "Реалом", ни их вечный антагонист "Атлетико". Но парадокс: команда Диего Симеоне продолжает лидировать. Предсказать, кто возьмёт лигу, невозможно. И кажется, что фестиваль ошибок ещё не закончен.

Во Франции же всё готово к окончанию гегемонии ПСЖ. Клуб из столицы, кажется, прощается с титулом, который перехватывает "Лилль". Кристоф Гальтье смог собрать интересную и яркую команду с нужными вставками в виде опытных игроков, которые добавляют клубу нужного лоска. Теперь "Лиллю" нужно достойно сыграть против "Сент-Этьена" и "Анже", и тогда команда возьмёт первое чемпионство за 10 лет.

Португалия, Украина, Шотландия: тренерские истории

Пока "Спартак" и его болельщики изучают биографию Руйи Витории, на тренерский небосвод Португалии взошла новая звезда — Рубен Аморим. Ему всего лишь 36 лет, и многие могут помнить его по играм за "Бенфику" и португальскую сборную. Было это совсем недавно. К примеру, на чемпионат мира в ЮАР он попал из-за травмы Нани. Теперь же он тренер. В прошлом сезоне Аморим смог поразить всех, когда его "Брага" взяла Кубок лиги, а в этом — первым за 19 лет чемпионством "Спортинга".

Или же Стивен Джеррард. Он вообще в особом представлении не нуждается. Легенда "Ливерпуля", красавчик и любимчик трибун уже давно прочно обосновался в Шотландии. Он — тренер местного "Рейнджерса" из Глазго. Клуб тоже в последние годы потрепало: финансовые проблемы, которые привели к вылету в низшие лиги и долгое возвращение назад. "Селтик", казалось, будет чемпионом вечно. Но у Джеррарда и его подопечных было другое мнение на этот счёт. Как итог — первое за 10 лет чемпионство и возможность сыграть в Лиге чемпионов.

Совсем другое дело Мирча Луческу. Он уже далеко не мальчик и выиграл столько разных трофеев и кубков, что мог бы и отдыхать. Но нет. В этом сезоне перед ним стояла задача не из лёгких — поднять до заветного чемпионства киевское "Динамо". То самое, против которого он столько лет выставлял свой родной "Шахтёр" из Донецка. И пусть после чёрно-оранжевых он сменил не одну команду, но Мистер всё равно в порядке. Как бы не были против него фанаты, а своё дело он сделал на отлично. "Динамо" вновь чемпион, а Луческу — король.

Авторы