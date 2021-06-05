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Кравчук рассказал о самом эффективном президенте Украины

Себя к таковым первый лидер Незалежной причислять не стал.

5 июня, 19:36
<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Зураб Джавахадзе</p>

Фото © ИТАР-ТАСС / Зураб Джавахадзе

Первый президент Украины Леонид Кравчук ответил на вопрос, кто из лидеров страны был эффективным. По мнению политика, ни один из глав государства не подходит под этот критерий, однако нынешний президент Владимир Зеленский станет таковым.

"Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему", — сказал Кравчук в эфире украинского Пятого канала.

Политик добавил, что он, как и прочие президенты, "систему не ломал". Кравчук отметил, что нужно дать истории право делать вывод, кто был самым эффективным лидером страны на Украине. Первый глава государства заключил, что если бы сейчас проводились выборы, то на них победил бы Зеленский.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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