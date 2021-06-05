Кравчук рассказал о самом эффективном президенте Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук ответил на вопрос, кто из лидеров страны был эффективным. По мнению политика, ни один из глав государства не подходит под этот критерий, однако нынешний президент Владимир Зеленский станет таковым.

"Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему", — сказал Кравчук в эфире украинского Пятого канала.