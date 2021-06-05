Кравчук рассказал о самом эффективном президенте Украины
Себя к таковым первый лидер Незалежной причислять не стал.
Фото © ИТАР-ТАСС / Зураб Джавахадзе
Первый президент Украины Леонид Кравчук ответил на вопрос, кто из лидеров страны был эффективным. По мнению политика, ни один из глав государства не подходит под этот критерий, однако нынешний президент Владимир Зеленский станет таковым.
"Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему", — сказал Кравчук в эфире украинского Пятого канала.
Политик добавил, что он, как и прочие президенты, "систему не ломал". Кравчук отметил, что нужно дать истории право делать вывод, кто был самым эффективным лидером страны на Украине. Первый глава государства заключил, что если бы сейчас проводились выборы, то на них победил бы Зеленский.
Ранее Зеленский внёс в Верховную раду неотложный законопроект об олигархах. Данный вопрос планируется решить на референдуме. Министр юстиции Украины Денис Малюська пригрозил включить в список олигархов бывшего президента страны Петра Порошенко.
Комментариев: 0