Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин критически оценил два года президентства Владимира Зеленского. Ранее глава государства провёл пресс-конференцию, посвящённую этому событию, где рассказал о "достигнутых успехах".

"Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы", — написал Кузьмин в "Фейсбуке".

По словам парламентария, украинцы ожидали услышать на пресс-конференции Зеленского совсем другое, а в результате услышали, что "во всех бедах виновато всё что угодно, кроме самого президента". Кузьмин высмеял украинского лидера за хвалебные речи в свой адрес и отметил, что пресс-конференция стала его самым большим медийным провалом.