"Виноваты все, кроме него": В Раде оценили два года президентства Зеленского
По мнению депутата Кузьмина, пресс-конференция лидера Украины стала его самым большим провалом.
Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин критически оценил два года президентства Владимира Зеленского. Ранее глава государства провёл пресс-конференцию, посвящённую этому событию, где рассказал о "достигнутых успехах".
"Два года президента Зеленского... Сплошные провалы. Другой оценки быть не может. Пресс-конференция президента вызывает горькую улыбку. Ничего нового, ничего вдохновляющего, никакой перспективы", — написал Кузьмин в "Фейсбуке".
По словам парламентария, украинцы ожидали услышать на пресс-конференции Зеленского совсем другое, а в результате услышали, что "во всех бедах виновато всё что угодно, кроме самого президента". Кузьмин высмеял украинского лидера за хвалебные речи в свой адрес и отметил, что пресс-конференция стала его самым большим медийным провалом.
Ранее Зеленский угодил в очередной скандал. Украинский президент поздравил жителей с Днём вышиванки в русской косоворотке и вызвал шквал насмешек. Некоторые пользователи пошутили, что фотография в этом атрибуте одежды стала условием для встречи украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Эксперт по деловому этикету объяснила, кто подставил Зеленского с русской косовороткой в День вышиванки.
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