Россиянам рассказали о порядке получения новой выплаты на детей
Денежную поддержку получат неполные семьи, беременные, а также семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
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Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, на что следует обратить внимание российским семьям, чтобы иметь возможность получить выплаты на детей вовремя и в полном объёме.
В беседе с "Парламентской газетой" она отметила, что для получения денежной поддержки неполным семьям с детьми от восьми до семнадцати лет необходимо подать заявление на портале госуслуг.
"Мера носит заявительный характер. Поэтому уже сейчас семьям, которые планируют получать такое пособие, необходимо подать заявление. Иначе может наступить разочарование, когда 1 июля наступит, а выплаты не назначат", — заметила Святенко.
Сенатор добавила, что этот вид поддержки будет действовать в течение двенадцати месяцев. После этого, по словам Святенко, нужно следует вновь подать заявление через портал госуслуг либо через соцслужбы в своём регионе.
"Почему так? Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадёт", — уточнила сенатор.
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Она также отметила, что ежемесячное пособие получат беременные женщины, которые встали на учёт на ранних сроках — от шести до двенадцати недель. Данная мера тоже носит заявительный характер. Отмечается, что женщинам полагаются ежемесячные выплаты на протяжении всего времени беременности.
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