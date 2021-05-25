Советник Байдена пригрозил "привлечь режим Лукашенко к ответственности"

Советник президента Соединённых Штатов Америки по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре пообещал Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие белорусские власти, сообщил Белый дом.

"Господин Салливан дал понять, что США в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами привлекут режим Лукашенко к ответственности", — говорится в сообщении американской администрации.

Салливан также неодобрительно высказался о ситуации с лайнером Ryanair в аэропорту Минска и осудил задержание Романа Протасевича — основателя телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Советник президента США предложил провести новые выборы в Белоруссии с наблюдением ОБСЕ.