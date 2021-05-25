Советник Байдена пригрозил "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
Также Салливан предложил провести новые выборы в республики с наблюдением ОБСЕ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Шелег Сергей
Советник президента Соединённых Штатов Америки по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре пообещал Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие белорусские власти, сообщил Белый дом.
"Господин Салливан дал понять, что США в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами привлекут режим Лукашенко к ответственности", — говорится в сообщении американской администрации.
Салливан также неодобрительно высказался о ситуации с лайнером Ryanair в аэропорту Минска и осудил задержание Романа Протасевича — основателя телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Советник президента США предложил провести новые выборы в Белоруссии с наблюдением ОБСЕ.
Напомним, ранее сам Байден заявил, что США примут меры из-за инцидента с самолётом Ryanair в Белоруссии. Политик отметил, что поручил администрации Белого дома проработать варианты привлечения к ответственности причастных к происшествию в координации с европейскими и мировыми партнёрами.
Евросоюз же уже ввёл против Белоруссии ряд санкций. Так, авиакомпаниям республики теперь запрещается выполнять полёты над ЕС. Кроме того, Евросоюз заморозил пакет инвестиционной помощи Белоруссии на три миллиарда евро.
Как сообщал Лайф, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
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