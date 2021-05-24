Байден: США примут меры из-за инцидента с самолётом Ryanair в Белоруссии

Президент США Джо Байден прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Глава Белого дома назвал это происшествие и задержание основателя телеграм-канала NEXTA оскорблением международных норм. Об этом сообщает администрация американского лидера.

"Я присоединяюсь ко многим призывам провести международное расследование для прояснения фактов этого события. Я приветствую информацию о том, что Евросоюз призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер", — говорится в сообщении.