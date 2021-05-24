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Байден: США примут меры из-за инцидента с самолётом Ryanair в Белоруссии

Политик отметил, что поручил администрации Белого дома проработать варианты привлечения к ответственности причастных к происшествию в координации с европейскими и мировыми партнёрами.

24 мая, 23:46
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Глава Белого дома назвал это происшествие и задержание основателя телеграм-канала NEXTA оскорблением международных норм. Об этом сообщает администрация американского лидера.

"Я присоединяюсь ко многим призывам провести международное расследование для прояснения фактов этого события. Я приветствую информацию о том, что Евросоюз призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер", — говорится в сообщении.

Байден добавил, что поручил администрации Белого дома проработать варианты привлечения к ответственности причастных к инциденту с самолётом в координации с европейскими и мировыми партнёрами.

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Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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