Байден: США примут меры из-за инцидента с самолётом Ryanair в Белоруссии
Политик отметил, что поручил администрации Белого дома проработать варианты привлечения к ответственности причастных к происшествию в координации с европейскими и мировыми партнёрами.
Фото © ТАСС / AP
Президент США Джо Байден прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске. Глава Белого дома назвал это происшествие и задержание основателя телеграм-канала NEXTA оскорблением международных норм. Об этом сообщает администрация американского лидера.
"Я присоединяюсь ко многим призывам провести международное расследование для прояснения фактов этого события. Я приветствую информацию о том, что Евросоюз призвал к введению адресных экономических санкций и иных мер", — говорится в сообщении.
Байден добавил, что поручил администрации Белого дома проработать варианты привлечения к ответственности причастных к инциденту с самолётом в координации с европейскими и мировыми партнёрами.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий. Так, например, в Польше возбудили уголовное дело по факту принуждения самолёта к посадке.
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