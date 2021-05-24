Лидеры стран ЕС на саммите выразили солидарность с Чехией после скандала с Россией
В своём заявлении Евросоюз поддержал действия Праги по отношению к Москве по высылке дипломатов.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе выразили солидарность с Чехией и поддержали её действия в отношении России после дипломатического скандала. Об этом говорится в заявлении, принятом на мероприятии.
"Евросовет выражает солидарность с Чехией и поддерживает её ответную реакцию", — сказано в заявлении.
Также там отмечается, что ЕС осуждает "незаконные, провокационные и разрушительные действия России" против членов сообщества, подтверждает единство и выражает поддержку восточным партнёрам.
Они там все заврались: Болгарский бизнесмен разбивает версию чешских спецслужб о причастности России к взрывам
Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов из-за взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По версии чешской стороны, к данному инциденту могут быть причастны российские спецслужбы. Позже президент Чехии Милош Земан заявил, что контрразведка страны не располагает доказательствами причастности России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, а одной из рабочих версий произошедшего является обыкновенная халатность. Однако чешские спецслужбы, путаясь в показаниях, продолжают выдвигать всё новые и новые версии.
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